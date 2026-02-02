APREHENDIERON A UN HOMBRE POR UN ROBO EN EL CASINO DE OFICIALES DE GENDARMERÍA

En el marco de una investigación por un supuesto robo, los efectivos del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitanas y la División Delitos Contra la Propiedad, lograron la detención de un hombre de 29 años, vinculado a un hecho ocurrido en el Casino de Oficiales de Gendarmería Nacional.

El procedimiento se llevó a cabo el 31 de enero,alrededor de las 13, en relación a una causa que se tramita ante la Fiscalía Penal N° 15, resultando damnificado un hombre de 55 años quien denunció el faltante de herramientas en el lugar.

Tras el relevamiento de cámaras de seguridad, se constató que cerca de las 2 de la noche , un masculino ingresó al predio escalando un muro frontal de baja altura, el cual se encontraba cubierto con una chapa debido a trabajos en construcción.

Relacionado