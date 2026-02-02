Lun. Feb 2nd, 2026

RESISTENCIA CELEBRA HOY SUS 148 AÑOS «FELIZ CUMPLE»

Este 2 de febrero, la ciudad de Resistencia celebra su 148° aniversario, reafirmándose como un símbolo de identidad, cultura y esfuerzo colectivo. Tierra de esculturas, de trabajo cotidiano y de una comunidad que no baja los brazos, la capital chaqueña continúa creciendo y proyectándose hacia el futuro.

¡Feliz aniversario, Resistencia! 🩷

