RESISTENCIA CELEBRA HOY SUS 148 AÑOS «FELIZ CUMPLE»
Este 2 de febrero, la ciudad de Resistencia celebra su 148° aniversario, reafirmándose como un símbolo de identidad, cultura y esfuerzo colectivo. Tierra de esculturas, de trabajo cotidiano y de una comunidad que no baja los brazos, la capital chaqueña continúa creciendo y proyectándose hacia el futuro.
¡Feliz aniversario, Resistencia! 🩷
