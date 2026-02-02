EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SE CONSOLIDA COMO UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y ENCUENTRO
El Polideportivo Municipal de Juan José Castelli se consolida, año tras año, como un histórico lugar de encuentro para las familias, que eligen este espacio para compartir momentos de recreación junto a sus niños, disfrutar de los juegos del parque y de diversas actividades al aire libre.
Cabe destacar que el Polideportivo Municipal es un espacio integral de recreación, donde durante todo el año se practican distintas actividades deportivas ⚽🏀🏐 y funciona el CEF N.º 17, consolidándose como un punto clave para la formación, el deporte y la inclusión de niños, jóvenes y adultos.
Durante la temporada de verano, una gran cantidad de vecinos y visitantes concurren al sector de piletas del Natatorio Municipal “Daniel Farana”, el cual se encuentra equipado con piletas, juegos acuáticos y modernos quinchos, pensados para brindar mayor comodidad a quienes disfrutan del predio.
Estos nuevos quinchos permiten a los visitantes resguardarse del calor, compartir una tarde de pileta y contar con un espacio adecuado para el descanso y la recreación. En los últimos días, además, se llevó adelante la construcción de un nuevo quincho, que permitirá a las familias pasar el día completo, compartir un asado y disfrutar plenamente de las instalaciones 🍖🌴.
De esta manera, el Polideportivo Municipal continúa sumando infraestructura y servicios, ofreciendo cada vez mayor confort y comodidad a los vecinos y visitantes de Castelli, reafirmándose como uno de los principales espacios de esparcimiento de la ciudad.
El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, recorrió los trabajos realizados en el lugar y destacó como muy importante la creación y construcción de estos quinchos, pensados para el disfrute de toda la comunidad. Asimismo, remarcó la importancia de cuidar las instalaciones, recordando que recientemente se realizaron trabajos de iluminación 💡 que permiten brindar mayor seguridad a quienes visitan el predio, manteniendo los espacios correctamente iluminados.