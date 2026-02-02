BOMBEROS RESCATARON A DOS MUJERES DE UN INCENDIO Y UNA MUJER POLICIA RESULTÓ CON LESIONES

Una empleada policial inhaló monóxido de carbono tras el rescate de las mujeres. El foco ígneo se habría producido por un corto circuito.

En la siesta de este domingo alrededor de las 13:45, se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Mocoví al 75 aproximadamente de la capital chaqueña, lo que motivó la intervención del personal de la Comisaría 11° Metropolitana.

Los efectivos policiales acudieron al lugar de inmediato y constataron que en la planta baja del domicilio se observaba una importante presencia de humo y llamas. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría originado a raíz de un cortocircuito en uno de los equipos de aire acondicionado ubicados en el living de la vivienda.

Al arribar al lugar los efectivos ingresaron a la finca y rescataron a una mujer de 52 y a su hija de 18, quienes se encontraban en estado de nerviosismo, aunque sin presentar lesiones visibles. Ambas manifestaron que el incendio se habría iniciado tras una explosión del aire acondicionado.

Las mujeres fueron inmediatamente alejadas del inmueble con el fin de resguardar su integridad física. Posteriormente, se hizo presente una autobomba perteneciente al Departamento de Bomberos, quienes continuaron con las tareas correspondientes.

Por otra parte, una empleada policial en medio del rescate, habría inhalado monóxido de carbono, por lo que fue trasladada al Nosocomio para recibir una mejor atención médica.

Las actuaciones continúan a fin de determinar con precisión las causas del siniestro.

