AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO, LUNES 2 DE FEBRERO
📍 En Resistencia
08:30 hs- Izamientos en el marco del 148° Aniversario de la fundación de la ciudad de Resistencia.
👉 Lugares: Mástil mayor (Av. 9 de Julio y Güemes) y en el Mástil italiano (Av. 9 de Julio y Pellegrini).
🌙 Por la noche:
19:30 hs- Acto Central 148º Aniversario de Resistencia.
Lugar: Monolito Fundacional, Av. Avalos al 1000.
20:30 hs- Actuación Orquesta de Música Popular.
Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.
21:00 hs- Tradicional desembarco, más interpretación Ballet Nuova Vita.
Lugar: Paseo Costanero, a orillas del Río Negro.
21:45 hs- Mapping interactivo histórico.
Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.
22:00 hs – Sorteo de Lotería Chaqueña.
Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.