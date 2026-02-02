AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO, LUNES 2 DE FEBRERO

📍 En Resistencia

08:30 hs- Izamientos en el marco del 148° Aniversario de la fundación de la ciudad de Resistencia.

👉 Lugares: Mástil mayor (Av. 9 de Julio y Güemes) y en el Mástil italiano (Av. 9 de Julio y Pellegrini).

🌙 Por la noche:

19:30 hs- Acto Central 148º Aniversario de Resistencia.

Lugar: Monolito Fundacional, Av. Avalos al 1000.

20:30 hs- Actuación Orquesta de Música Popular.

Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.

21:00 hs- Tradicional desembarco, más interpretación Ballet Nuova Vita.

Lugar: Paseo Costanero, a orillas del Río Negro.

21:45 hs- Mapping interactivo histórico.

Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.

22:00 hs – Sorteo de Lotería Chaqueña.

Lugar: Anfiteatro Parque 2 de Febrero.

