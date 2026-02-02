JUEZ DE MENORES ADVIERTE A MILEI POR LA BAJA DE IMPUTABILIDAD: “LA CÁRCEL NO DEVUELVE LO QUE LA INFANCIA PERDIÓ”

El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestiona con dureza el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad en Argentina.

Desde su experiencia diaria en la justicia penal juvenil, el magistrado advirtió que el derecho penal no puede reparar el abandono previo del Estado y sostuvo que un enfoque meramente punitivo no reducirá la violencia ni traerá respuestas reales a las víctimas.

Morabito afirmó que reducir la edad a 13 o 14 años “solo ampliará un sistema penal que ya ha demostrado ser ineficaz”, y remarcó la necesidad de políticas de prevención, contención y presencia estatal temprana.

Frases destacadas del juez

“La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió.”