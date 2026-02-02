JUEZ DE MENORES ADVIERTE A MILEI POR LA BAJA DE IMPUTABILIDAD: “LA CÁRCEL NO DEVUELVE LO QUE LA INFANCIA PERDIÓ”
El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestiona con dureza el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad en Argentina.
Desde su experiencia diaria en la justicia penal juvenil, el magistrado advirtió que el derecho penal no puede reparar el abandono previo del Estado y sostuvo que un enfoque meramente punitivo no reducirá la violencia ni traerá respuestas reales a las víctimas.
Morabito afirmó que reducir la edad a 13 o 14 años “solo ampliará un sistema penal que ya ha demostrado ser ineficaz”, y remarcó la necesidad de políticas de prevención, contención y presencia estatal temprana.
Frases destacadas del juez
“La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió.”
“Cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde.”
“La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano.”
Un llamado a repensar la política penal
En su carta, Morabito aclara que no busca justificar delitos ni minimizar el dolor de las víctimas, pero insiste en que los jóvenes que llegan a los tribunales cargan historias de abandono, violencia, exclusión escolar, consumo problemático y utilización por parte de adultos.
“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”, señala, y agrega que proteger a la sociedad no es solo castigar, sino evitar que el daño ocurra.
El juez concluye que bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye soluciones de fondo:
“Cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo.”