RESISTENCIA: DETUVIERON A UN HOMBRE CON UNA PISTOLA 9 MM EN SU AUTOMÓVIL

Personal de la División Grupo Motorizado LINCE detuvo durante la madrugada de este lunes a un hombre de 34 años que circulaba armado en la zona de Villa Chica.

…

El hecho se registró alrededor de las 04:30, sobre avenida Lavalle al 1800, mientras los motoristas del Grupo Lince realizaban patrullajes preventivos. En ese contexto, transeúntes ocasionales alertaron a los efectivos sobre un automóvil Volkswagen Vento, color gris oscuro, cuyo conductor se encontraba exhibiendo un arma de fuego.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una recorrida por la zona, logrando localizar el rodado minutos después. Al intentar identificar al conductor, el mismo hizo caso omiso a la orden de detención, siendo finalmente demorado.

Al inspeccionar el interior del vehículo, se halló una pistola marca Taurus GX4, calibre 9 mm, de pavonado negro, con un cargador que contenía 12 cartuchos del mismo calibre, junto a su respectiva funda.

Tras la identificación del conductor, el hombre no pudo acreditar la tenencia ni la portación legal del arma. En consecuencia, se procedió al secuestro del automóvil y del arma de fuego, siendo el demorado trasladado primeramente a la División Medicina Legal y posteriormente a la comisaría jurisdiccional.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “Supuesta Infracción al Artículo 189° bis del Código Penal Argentino”.

Relacionado