QUITILIPI: SUSTRAJO 300.000 MIL PESOS Y FUE DETENIDO TRAS OPERATIVO

El joven de 23 años ya se encuentra alojado en la unidad policial.



En horas del mediodía, personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada de Quitilipi, en conjunto con efectivos de la Comisaría local, logró la detención de un joven acusado de un robo ocurrido en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según el denunciante, en la jornada de ayer le sustrajeron la suma de 300.000 mil pesos, discriminados en varios billetes. El presunto autor del hecho sería una persona con antecedentes policiales, ya conocida por las autoridades.

Gracias a tareas investigativas, se logró establecer que el sospechoso se encontraba oculto en el barrio 25 de Mayo.

En un operativo cerrojo, los efectivos demoraron a esta persona de 23 años, quien fue sindicado como el supuesto autor del robo.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 4, dispuso la aprehensión del joven por supuesto hurto.

