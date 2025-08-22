RESISTENCIA: ALLANAMIENTO POR SUPUESTAS AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana junto al Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizaron el operativo. Incautaron un arma y detuvieron a un hombre de 62 años.

Este mediodía, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana junto al Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizaron un procedimiento en el barrio Provincias Unidas, que culminó con la detención de un hombre de 62 años y el secuestro de un arma de fuego junto a otros elementos de interés para la causa. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 12, tras investigar un hecho de “Supuestas Amenazas en Contexto de Violencia de Género”.

Durante el allanamiento en una vivienda ubicada en la manzana 23, los efectivos incautaron un revólver calibre 32, 20 cartuchos, un teléfono celular Motorola y un pendrive de 104 GB. En el lugar fue detenido un hombre por ser el presunto autor del hecho.

Relacionado