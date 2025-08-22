LOS DATOS QUE CONTRADICEN LA VERSIÓN DE CRISTIAN GRAF SOBRE EL CRIMEN DE COGHLAN

De la relación con Diego Fernández a las hipótesis: las contradicciones de Cristian Graf en el crimen de Coghlan. (Foto: TN)

Mientras avanza la investigación sobre el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, Cristian Graf -el principal y único señalado- habló con TN en una nota exclusiva y respondió a las cuestiones que lo ponen en el centro de las sospechas.

En la entrevista, Graf sostuvo su inocencia y reafirmó su colaboración para aclarar las dudas en torno al caso. Sin embargo, sus dichos se contradicen con el testimonio de otros testigos.

En un momento de la entrevista, el hombre aseguró que los restos fueron encontrados “debajo de la medianera” y que “todo fue en la obra de al lado”, al referirse a la casona en la que vivió Gustavo Cerati. No obstante, los peritos establecieron que el entierro de los restos de Diego Fernández Lima se realizó por completo en el terreno propiedad de Graf.

El principal sospechoso continuó su relato al decir que “no sabe cómo llegó el cuerpo ahí”. Días atrás, el albañil que descubrió los huesos contó que Graf observaba toda la excavación desde una silla, con la mirada fija, lo que le resultó inquietante.

Otro de los trabajadores recordó que el dueño de casa les pidió especialmente que cuidaran de un bananero que estaba justo en el sector donde luego fueron hallados los huesos.

Sobre esta declaración, Graf indicó: “Lo que le dije a los obreros es que tengan cuidado cuando hacen el pozo de no romper la Santa Rita (un tipo de planta trepadora). Al final se la terminó sacando, porque terminó pegada a la pared”.

El albañil que encontró los huesos en Coghlan contó cuál fue su primera reacción: «Me dio escalofríos». (Foto: TN)

También habló el encargado de la obra en construcción, Daniel Scarfo, quien afirmó que Cristian Graf habría dado tres hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Habló de construcciones antiguas, de una iglesia, de un establo de caballos y hasta de tierra traída de otro lugar para nivelar el patio.

Los albañiles consideraron que estas versiones eran poco creíbles y remarcaron que, de haber sido tierra importada, habrían detectado restos humanos en el mismo momento en que la descargaron.

Con respecto a la relación que mantuvo con Diego, el sospechoso insistió en que era casi inexistente: afirmó que solo compartieron un año de colegio, que no eran amigos y que nunca compartieron la pasión por las motos. También declaró que no recuerda nada respecto a su desaparición.

“Lo único que me liga con Diego Fernández es que compartimos un año en el colegio. Él repitió, y yo pasé a tercer año. Terminé ahí y me cambié de colegio porque tenía materias previas. No tenía relación con él, no éramos amigos, no teníamos puntos en común. A mí no me gustan las motos, no arreglé motos y no tuve ningún carnet de conducir de motos”, dijo Cristian.

Graf mostró el lugar exacto donde encontraron el cuerpo. (Captura: TN)

Sin embargo, excompañeros del colegio señalaron que Graf solía tener vínculo con jóvenes del entorno de Fernández Lima, y que se destacaba por arreglar motocicletas.

A pesar de que Graf insistió en que tiene “la conciencia limpia” y que lo señalan injustamente, los testigos que participaron en el hallazgo describieron actitudes extrañas: desde la forma en que observaba los trabajos hasta su insistencia por preservar el sector del patio donde luego apareció el cuerpo.