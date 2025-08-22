RECONOCIMIENTO AL CLUB PASZAGALES TRAS CONSAGRARSE CAMPEÓN DEL TORNEO SÚPER FECHA SUB-15

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El director técnico del Club Paszagales, Fabián Barón, expresó su agradecimiento al intendente Pío Óscar Sander, al municipio de Juan José Castelli, al secretario de Gobierno Ismael Barnes y a la presidenta del Concejo, Soledad Rach, por el reconocimiento otorgado al equipo tras consagrarse campeón del Torneo Súper Fecha Sub-15, organizado por la Federación Metropolitana.

«Queremos agradecer profundamente a las autoridades municipales por este gesto que nos llena de orgullo y motiva aún más a nuestros chicos. Es un reconocimiento no solo al resultado deportivo, sino también al esfuerzo y compromiso de todo el plantel», manifestó Barón.

El Club Paszagales logró un desempeño destacado en el certamen, coronándose campeones y representando con honor a la localidad en el torneo de vóley de la Federación Metropolitana.

