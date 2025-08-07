QUITILIPI: OPERATIVO DE PREVENCIÓN TERMINA CON VARIOS DEMORADOS Y SECUESTROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal antinarcótico detectó a varios infractores.

En la noche de ayer, los agentes de la Comisaría de Quitilipi realizaron un operativo en conjunto por toda la localidad. Este terminó con la demora y conducción de seis ciudadanos y el secuestro de varios elementos de dudosa procedencia y/o finalidad. Además de eso, el equipo antinarcótico debió intervenir después del secuestro de cuatro cigarrillos de marihuana y cuatro bochitas de cocaína.

Del operativo participaron agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, el personal de la Comisaría Colonia Aborigen y Consumos Problemáticos de Sáenz Peña. En su conjunto incautaron una moto, dos pares de calzado, cables, enchufes, una sierra de mano y un serrucho.

Relacionado