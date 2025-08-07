ANTE LA CRISIS, VENDEN MERCADERÍA EN CUOTAS SIN INTERÉS Y A SOLA FIRMA EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644 405972 – 3644 404921 – PORTICO FM 3644 688080

En medio de un panorama económico cada vez más complejo, comerciantes de Juan José Castelli agudizan el ingenio para sostener sus ventas. Un caso llamativo es el de un local ubicado sobre calle Sarmiento, casi Avenida Güemes, que ofrece productos en cuotas sin intereses, sin recibo y a sola firma.



La situación económica en Castelli continúa agravándose. En las últimas semanas, se ha registrado el cierre de varios comercios y, en particular, dos carnicerías que bajaron sus persianas en los últimos días. A esto se suma una fuerte caída en las ventas del sector cárnico, con algunos comerciantes que reportan disminuciones superiores al 50%.

“La gente ya no compra como antes. Muchos dejaron de llevar carne o buscan lo más barato para estirar el gasto”, expresaron desde uno de los negocios que aún resiste en el rubro. La carne, históricamente uno de los productos esenciales en la mesa chaqueña, se ha vuelto casi un lujo para muchas familias.

Frente a este contexto, algunos comerciantes decidieron tomar medidas poco convencionales para no cerrar sus puertas. Tal es el caso del local de calle Sarmiento, que ha implementado un sistema de ventas en cuotas sin interés, sin necesidad de presentar recibo de sueldo y con el simple respaldo de una firma. Las promociones se anuncian mediante pizarrones ubicados en la vereda, llamando la atención de los vecinos y ofreciendo una alternativa en tiempos difíciles.

Esta estrategia no solo busca mantener el nivel de ventas, sino también brindar una posibilidad a quienes hoy no pueden pagar al contado. Es un ejemplo claro de cómo el comercio local intenta adaptarse en una economía que no da respiro.

Mientras tanto, comerciantes y vecinos esperan señales claras de reactivación que permitan volver a una cierta estabilidad. Por ahora, la creatividad parece ser la mejor herramienta para enfrentar la crisis.

Relacionado