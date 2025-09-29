QUITILIPI FUERTE ACCIDENTE EN LA INTERSECCION DE RUTA 16 Y RUTA PROVINCIAL Nº 4
Dos vehículos colisionaron a eso de las 17:40.
Participes resultaron ser una camioneta Renault Alaskan color blanco y un automóvil Renault Logan, blanco.
Ambos conductores fueron trasladados al hospital local, para su atención médica por lo que se aguarda el informe.
Se dio intervención a la División Criminalística Interior; se regula tránsito, con colaboración del Personal de la División Transito y Patrulla Vial Sáenz Peña.