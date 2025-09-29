QUITILIPI FUERTE ACCIDENTE EN LA INTERSECCION DE RUTA 16 Y RUTA PROVINCIAL Nº 4

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos vehículos colisionaron a eso de las 17:40.

Participes resultaron ser una camioneta Renault Alaskan color blanco y un automóvil Renault Logan, blanco.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital local, para su atención médica por lo que se aguarda el informe.

Se dio intervención a la División Criminalística Interior; se regula tránsito, con colaboración del Personal de la División Transito y Patrulla Vial Sáenz Peña.

