EN VILLA ÁNGELA, EL DIPUTADO PROVINCIAL Y REFERENTE DE NEPAR, JUAN J. BERGIA, ENCABEZÓ JUNTO AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DR GUILLERMO BUYATTI, LA PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS DE LA LISTA 193, COLOR NARANJA, DE CARA A LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS NACIONALES.
Bergia destacó a Miles Perkovich, joven dirigente de Pampa del Indio, presidente de la UCR local y productor agrícola, ganadero y forestal, quien será candidato a senador. También presentó a Erika Nasir, referente de Margarita Belén, presidenta del Club San Martín, a quien definió como “una mujer de empuje que viene trabajando con compromiso social”.
