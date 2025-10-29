QUITILIPI DETIENEN A UN JOVEN QUE SUSTRAJO SEIS PATOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los pájaros fueron secuestrados.

Este mediodía un hombre de 25 años fue aprehendido con seis patos criollos que sustrajo de un campo del barrio Matadero. El hecho ocurrió este miércoles a eso de 12:30, el dueño del campo un hombre de 41 años realizó la denuncia.

Inmdiatamente, un equipo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizó recorridas por el barrio y logró demorar al sujeto con las aves. Por este motivo secuestraron los patos y junto al demorado fueron trasladados a la Comisaria de Quitilipi.

Relacionado