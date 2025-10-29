DEMORAN A UN HOMBRE POR PRESUNTA FILMACIÓN DURANTE LA SELECCIÓN DE JURADO DEL CASO CECILIA STRZYZOWSKI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Alrededor de las 11:25, se registró un incidente en el Centro de Convenciones Gala, donde se desarrolla el proceso de selección del jurado popular para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Según fuentes judiciales, por directiva de la Dra. Dolly Fernández, jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal y directora del proceso, se procedió a la demora de un ciudadano de 35 años.

El hombre habría estado filmando o manipulando un dispositivo móvil dentro del recinto. Ante esta situación, personal de seguridad judicial secuestró su teléfono celular, un iPhone, a fin de preservar posibles registros del hecho.

Se informó que se aguarda la intervención del personal de la División Cibercrimen, quienes se encargarán de la cadena de custodia y peritaje del dispositivo para determinar si se realizaron grabaciones o fotografías del proceso judicial.

