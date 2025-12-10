QUITILIPI AVANZA EN SU ORDENAMIENTO HÍDRICO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA APA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Plan Director de Drenaje Urbano permitirá proyectar obras de infraestructura clave para reducir riesgos, ordenar los escurrimientos y mejorar la seguridad hídrica de toda la comunidad.

Equipos técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA) presentaron a las autoridades de la Municipalidad de Quitilipi, a su intendente Ariel Lovey, los avances en la elaboración del Plan Director de Drenaje Urbano, cuyos estudios serán financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ejecutados por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, encabezó la reunión con el intendente Ariel Lovey y su gabinete, acompañado por los profesionales Carlos Depettris y Marcelo Gómez, integrantes del equipo consultor de la Facultad de Ingeniería y la Fundación AFIN, responsables de los estudios hidrológicos y topográficos del proyecto.

”Un sistema de defensa urbana planificado y sostenible”

Durante el encuentro, Pilar —junto al secretario técnico de la APA, Guillermo Méndez— detalló que los estudios técnicos tendrán una duración estimada de ocho meses y concluirán con la elaboración de toda la documentación necesaria para llamar a licitación de las obras. Remarcó que este proceso permitirá que Quitilipi “cuente por primera vez con un sistema de defensa urbana planificado y sostenible”.

Detalles del Proyecto

El Proyecto Ejecutivo de las Defensas Urbanas contra Inundaciones de Quitilipi, financiado por el CFI y supervisado por la APA, tiene como objetivo brindar una solución integral y definitiva a los recurrentes anegamientos que afectan a la localidad.

La iniciativa incluye:

-Estudios hidrológicos y topográficos de las cuencas urbanas y rurales.

-Modelación hidráulica avanzada para definir el comportamiento del agua en distintos escenarios.

-Diseño de obras de defensa, como terraplenes, canales de guarda y sistemas de evacuación asistida.

-Propuesta de ordenamiento hídrico para la ciudad.

-Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

