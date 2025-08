QUIÉNES SON LOS JUGADORES DE BOCA QUE GANARON TERRENO EN LA SEMANA CLAVE PARA RUSSO

Los entrenamientos dejaron señales claras: Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema ya no se entrenan con el grupo, el Consejo del Fútbol tiene las horas contadas y algunos nombres que venían relegados ahora tienen chances concretas de meterse en el once titular. Uno de ellos es Juan Barinaga, quien fue titular en la eliminación contra Atlético Tucumán por Copa Argentina, no sumó minutos frente a Huracán, pero podría reaparecer en lugar de Luis Advíncula, de bajo nivel en sus últimas presentaciones.