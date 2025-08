EL EQUIPO DE SUDAMERICA QUE PODRÍA DESCENDER POR CULPA DE FOSTER GILLET

La situación se agravó en los últimos días cuando trascendió que Gillett, vinculado al Grupo Foster, no ha girado el dinero necesario para cancelar la deuda. ¿El motivo? Problemas de salud. Según informó el periodista Alfonso Irrazabal, el empresario fue operado recientemente y, por decisión familiar, no se enviará dinero a Sudamérica hasta que se recupere.

“Complicada la situación en Rampla. Hace un tiempo se habla de las deudas que tienen con los jugadores del club. Foster Gillet fue operado hace poco. Lo importante de todo esto es que la familia no quiere liberar dinero para Sudamérica, ni para Rampla ni para Estudiantes”, detalló Irrazabal en sus redes sociales. La misma fuente agregó: “Me confirmaron que Rampla tiene hasta el 8 de agosto para pagar una deuda de 90 mil dólares y si no la paga, no podrá jugar la segunda parte del torneo”.

El panorama deportivo del club tampoco ayuda. Rampla terminó anteúltimo en la primera mitad de la temporada, y ahora no solo pelea por evitar el descenso en la cancha, sino también fuera de ella. Si no consigue el dinero en los próximos cuatro días, la sanción será automática y el perjuicio, mayúsculo.