El COVI-19 se hizo un lugar nuevamente en la agenda de salud de Argentina, tras conocerse un reciente brote en la provincia de Formosa, donde las autoridades informaron del aumento de casos y de la reimplementación de medidas preventivas.

La vacunación contra el SARS-CoV-2 no es obligatoria en el país, sino de acceso voluntario, según indica el Ministerio de Salud, aunque aclara que el Estado promueve la inmunización como responsabilidad social. La aplicación es gratuita en todos los distritos.

En los vacunatorios públicos, las dosis en uso en Argentina incluyen Spikevax monovariante XBB.1.5 de Moderna y Comirnaty bivariante Original/Ómicron BA.4/BA.5 de Pfizer-BioNTech. En el caso de las bivariantes, contienen dos componentes de ARNm: uno dirigido a la cepa original y otro a los linajes de Ómicron BA.4 y BA.5. Además, como informó Infobae, está disponible en farmacias la vacuna ARVAC, desarrollada y producida íntegramente en Argentina, con plataforma de proteínas recombinantes.

Las secuelas que el Covid-19 puede provocar a largo plazo en quienes se infectan representan la principal preocupación actual para personas sin comorbilidades, ya que la fase aguda del COVID suele parecerse a un cuadro gripal en personas sin enfermedades de base.

Quiénes y cada cuánto deben vacunarse

De acuerdo con la información oficial de la cartera sanitaria nacional, el esquema para COVID es el siguiente:

Personas con alto riesgo de COVID-19 grave : Mayores de 50 años Personas inmunocomprometidas desde los 6 meses Embarazadas en cualquier trimestre Deben aplicarse una dosis de refuerzo cada 6 meses

: Personas con riesgo intermedio o exposición laboral alta : Menores de 50 con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad, etc.) Personal de salud Personal estratégico Deben recibir una dosis de refuerzo a los 6 meses de la última y luego continuar con refuerzo anual

: Personas con bajo riesgo de COVID-19 grave : Entre 6 meses y 49 años sin comorbilidades Deben vacunarse con un refuerzo anual

:

Para definir a los grupos de riesgo, el Ministerio de Salud señala comorbilidades y condiciones específicas que incluyen:

Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente)

Obesidad

Desnutrición grave

Enfermedad cardiovascular crónica (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar)

Enfermedad renal crónica (incluye diálisis crónica y síndrome nefrótico)

Enfermedad respiratoria crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave)

Cirrosis

VIH

Situación de trasplante de órganos o en lista de espera

Discapacidad intelectual y del desarrollo

Enfermedad oncológica o oncohematológica activa

Tuberculosis activa

Síndrome de Down

Enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas autoinmunes y uso de inmunosupresores

Inmunodeficiencias primarias.

La cobertura vacunal ha descendido de manera muy importante en los últimos años. Según datos oficiales, en 2023 se aplicaron casi 3,8 millones de dosis; en 2024 la cifra cayó a 1,7 millones y hasta noviembre de 2025 se reportaron poco más de 343.000 aplicaciones.