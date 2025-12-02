QUIÉN ES Y QUÉ DIJO EL DIPUTADO QUE REEMPLAZARÁ A CAPITANICH

Este lunes juró como diputado provincial por la alianza electoral Chaco Merece Más, Sebastián Benitez Molas, quien reemplazará al senador electo Jorge Capitanich .

A pesar de haber quedado afuera de la Legislatura chaqueña, el legislador desembarca en el recinto debido a la candidatura testimonial del exgobernador Capitanich, quien había encabezado la lista del peronismo en las elecciones provinciales de mayo, pero que luego se presentó como candidato para el Senado, donde entró por la minoría.

Benítez Molas manifestó que asume «para ponerle un freno democrático al ajuste de Zdero y Milei y defender a quienes hoy están siendo golpeados».

«El propósito que me va a guiar como legislador es poner en el centro los problemas de los chaqueños, no los de la política. Mi compromiso es trabajar para que cada chaqueño encuentre en mi banca la voz que genere respuestas reales y soluciones concretas», señaló.

Resaltó que «viene a defender una visión de futuro, que desde la Legislatura se generen herramientas para que las instituciones actúen más rápido y que estén a la altura de los desafíos urgentes que atraviesa nuestra comunidad».

«Mi compromiso es simple: puertas abiertas, presencia constante donde haya demandas de la comunidad y dedicación total. Vine para trabajar, no para mirar desde lejos», afirmó, y planteó que «la Legislatura debe ser la caja de resonancia de los problemas de los chaqueños, no de los de la Casa de Gobierno. Los problemas de la política, que los resuelva la política. Nosotros estamos para ser la voz de quienes hoy sufren las injusticias y el apriete de este gobierno».