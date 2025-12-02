CASTELLI: PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS INICIA TAREAS DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CIUDAD
Tras las lluvias registradas 🌧️, las cuadrillas de operarios de Servicios Públicos recorren las distintas calles de la ciudad 🚶♂️🚶♀️ llevando adelante trabajos de limpieza y mantenimiento.
Las tareas incluyen la recolección de basura 🗑️ y hojas acumuladas 🍂, además de la limpieza de bocas de tormenta 🚰, que suelen obstruirse luego de cada precipitación y dificultar el normal escurrimiento del agua 💧.
Estos trabajos permiten mejorar las condiciones de transitabilidad 🚗 y asegurar un mejor funcionamiento del sistema pluvial en los distintos barrios