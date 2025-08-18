QUIÉN ES SERGIO «TRONCO» FIGLIUOLO, EL SOCIO DE ALEJANDRO FANTINO QUE APUESTA POR LA LIBERTAD AVANZA
El conductor y accionista de Neura, cercano a Javier y Karina Milei, fue confirmado en el puesto 11 de la lista bonaerense de candidatos a diputados nacionales que encabeza José Luis Espert.
El cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre de 2025 dejó varias sorpresas, y una de ellas fue la aparición del nombre de Sergio Figliuolo, conocido popularmente como “Tronco”. Conductor de streaming, accionista del canal Neura y figura cercana a Alejandro Fantino, el periodista fue incorporado en la boleta bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) que lidera José Luis Espert.
Ocupa el puesto número once, compartiendo espacio con referentes como Karen Reichardt, Diego Santilli y Sebastián Pareja. Si bien su candidatura puede resultar inesperada para algunos, el acercamiento de Figliuolo al oficialismo libertario no es nuevo.
En los últimos meses se lo ha visto entrevistando en reiteradas ocasiones tanto al presidente Javier Milei como a su hermana Karina, consolidando un vínculo que fue creciendo desde los estudios de Neura. Incluso protagonizó una de las transmisiones más comentadas de junio, cuando Milei llevó a sus perros, incluido Conan, en una emisión especial para recaudar fondos destinados a refugios de animales.
Del streaming a la política: quién es Sergio “Tronco” Figliuolo
“Tronco” se presenta en redes como “Master of Neura” y suele volcar mensajes cargados de ironía hacia dirigentes opositores. Con más de 116 mil seguidores, su estilo irreverente y provocador se transformó en una marca registrada que ahora trasladará al escenario electoral. Esa visibilidad en plataformas digitales y su rol en el canal de Fantino habrían sido factores clave para que La Libertad Avanza lo sumara como candidato.
Fantino, socio y mentor en Neura, había deslizado semanas antes la posibilidad de que Figliuolo incursionara en política. “Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, comentó en tono entre serio y jocoso, adelantando lo que finalmente se concretó en la lista oficializada ante la Cámara Nacional Electoral.
La incorporación de Figliuolo se inscribe en la estrategia libertaria de ampliar sus nóminas con personalidades mediáticas y figuras alejadas de la política tradicional. Al igual que Virginia Gallardo en Corrientes o Reichardt en la misma provincia de Buenos Aires, “Tronco” llega con un capital simbólico distinto: la exposición constante en medios alternativos y redes sociales.
En octubre, el periodista de Neura buscará dar el salto del estudio al Congreso. Su reto no será menor: demostrar que la popularidad en el streaming y el respaldo del círculo cercano a Milei alcanzan para traducirse en votos y, eventualmente, en un papel activo dentro de la Cámara de Diputados.