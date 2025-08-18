QUIÉN ES SERGIO «TRONCO» FIGLIUOLO, EL SOCIO DE ALEJANDRO FANTINO QUE APUESTA POR LA LIBERTAD AVANZA

La incorporación de Figliuolo se inscribe en la estrategia libertaria de ampliar sus nóminas con personalidades mediáticas y figuras alejadas de la política tradicional. Al igual que Virginia Gallardo en Corrientes o Reichardt en la misma provincia de Buenos Aires, “Tronco” llega con un capital simbólico distinto: la exposición constante en medios alternativos y redes sociales.

En octubre, el periodista de Neura buscará dar el salto del estudio al Congreso. Su reto no será menor: demostrar que la popularidad en el streaming y el respaldo del círculo cercano a Milei alcanzan para traducirse en votos y, eventualmente, en un papel activo dentro de la Cámara de Diputados.