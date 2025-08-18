El gobierno de Javier Milei profundiza la militarización de las fronteras

El gobierno de Javier Milei avanzó este lunes en su plan para militarizar las fronteras del país y deslindar en las Fuerzas Armadas funciones de seguridad interior a pesar de estar prohibido por ley.

Así quedó plasmado en la Resolución Conjunta 68/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. Allí el gobierno libertario avanza en la intensificación de la vigilancia y el control en las Zonas de Seguridad de Fronteras a través de la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación de dichas carteras.

Según consignaron los ministerios de Defensa y Seguridad, el objetivo es fortalecer las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y las distintas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que buscan “la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”.

La articulación entre defensa nacional y seguridad interior se basa en la naturaleza de las supuestas amenazas enfrentadas de agresiones externas y atiende la prevención del delito y la protección del orden público; y argumenta que la competencia primaria del Sistema de Defensa y de la Ley de Seguridad Interior se diferencia por el tipo de hecho o amenazas que enfrentan.

Según advierte el gobierno libertario, la nueva Mesa Conjunta de Coordinación entre Defensa y Seguridad busca garantizar la integración y la cooperación operativa para el resguardo de la soberanía, la integridad territorial y la prevención de delitos en áreas sensibles del país.