¿QUIÉN ES ORNELLA CALVETE?: LA FUNCIONARIA RENUNCIÓ Y TENÍA USD 700.000 EN SU CASA

Ornella Calvete dejó su cargo en el Ministerio de Economía tras quedar involucrada en la causa que investiga un esquema de presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La exfuncionaria quedó bajo la mirada judicial luego de que, durante un allanamiento a su departamento, se encontraran USD 700.000 en efectivo.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, cargo al que había accedido en septiembre de 2024 tras incorporarse al Estado en enero de ese mismo año como directora de Análisis de Cadenas de Valor. Su renuncia se conoció después de que la fiscalía avanzara sobre distintos funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.

Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores como uno de los coordinadores del presunto circuito informal que intervenía en pagos y adjudicaciones del programa PACBI, a través de proveedores como INDECOMM S.R.L., Profarma S.A. y Ortopedia Alemana. Para la fiscalía, la participación de la exfuncionaria en el Estado no puede analizarse por fuera de ese entramado.

Además, convive con su pareja Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, quien también estuvo presente durante el allanamiento en el que se halló el dinero. Cardini ingresó a la gestión con respaldo de Francisco y Santiago Caputo, con quienes mantiene vínculos personales.

Su patrimonio declarado

Según su declaración jurada patrimonial de 2024, Calvete declaró bienes por $33.098.740, compuestos principalmente por seis propiedades en la Ciudad de Buenos Aires:

Cuatro departamentos adquiridos entre 2012 y 2013 mediante donación;

Un quinto inmueble con cochera registrado en 2022 (participación del 25%);

Un sexto departamento de 52 m² adquirido en 2014, declarado al 50%, también por donación.

La exfuncionaria informó además dos vehículos a su nombre —una motocicleta Zanella Styler 150 (2018) y un Peugeot 208 Feline Tiptronic (2021)— y cero dólares declarados.

Mensajes que incorporó la Justicia

La causa tomó impulso tras la incorporación de intercambios de mensajes entre Calvete y su padre. Para los investigadores, esos diálogos muestran que Ornella estaba al tanto de negociaciones, tensiones con proveedores y circuitos de cobro vinculados a la operatoria bajo investigación.

El 10 de septiembre de 2025, la exfuncionaria consultó a su padre cómo manejar una discusión con un representante de Ortopedia Alemana por un pago pendiente. La fiscalía interpreta ese diálogo —en el que Calvete padre menciona un «3% a KM»— como un indicio de la existencia de comisiones dentro del esquema presuntamente irregular.

El 12 de septiembre, Ornella avisó a su padre que había efectivos policiales en la planta baja de su edificio. En ese intercambio expresó preocupación por la presencia de dinero en su departamento y preguntó si una de las empresas mencionadas en la causa contaba con «cash blanco». También evaluó posibles explicaciones para justificar fondos ante un eventual allanamiento. Ese día no se realizó ningún procedimiento, pero el dinero apareció durante otro posterior.