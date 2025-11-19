CONTROL DE SEGURIDAD: DETENIDO POR POSEER PEDIDO ACTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por orden judicial quedo aprehendido en una causa por “Supuesto Robo a Mano Armada”



Anoche, a eso de las 21:00, personal de la Policía Caminera, tras un control de seguridad en la intersección de avenida Soberanía Nacional y avenida Mosconi, en Puerto Vilelas, demoran el paso de una persona que circulaba en una moto.

El joven de 23 años, se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB 110 sin dominio colocado. Al verificar la numeración del rodado en el padrón motovehicular, los agentes confirmaron que no tenía impedimentos para circular. Sin embargo, al consultar los datos del conductor en el sistema policial (SI.GE.BI) surgió que registraba un pedido activo de aprehensión por una causa de robo a mano armada.

Tras comunicar la situación a la Fiscalía en turno, ordenó la inmediata detención del joven, su identificación y posterior remisión a primera hora del día siguiente a la Cámara Segunda en lo Criminal.

De esta manera, tanto la moto como el detenido, fueron entregados a la Comisaría de Puerto Vilelas para continuar con las actuaciones de rigor.

