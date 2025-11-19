ESCÁNDALO EN PINAMAR: DIFUNDEN EL VIDEO DE LA TESORERA DEL MUNICIPIO ROBANDO DINERO DE LA RECAUDACIÓN

En las últimas horas, se conoció el video que muestra a la tesorera del municipio de Pinamar robando dinero de la administración local.

Norma Beatriz Watson, de 59 años, llevaba 30 trabajando en el lugar y en el último tiempo se desempeñaba como jefa de Tesorería. Luego del escándalo, fue despedida y deberá afrontar una causa penal por defraudación al Estado.

Hasta el momento se logró establecer que la investigación comenzó luego de que desde la Municipalidad descubrieran irregularidades en las cuentas del Estado. Es por eso que desde el 24 de enero comenzaron a realizar un seguimiento del desempeño de Watson, quien era la responsable de presentar los registros contables.

“Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla”, le dijo a Clarín el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren.

En el mismo contexto, se especificó que apenas se verificaron los movimientos sospechosos, el municipio dio aviso a la Justicia y se inició un sumario con las pruebas, entre ellas, el video que la muestra sentada en su escritorio, sacando fajos de billetes y guardándolos en su cartera.

Las imágenes fueron obtenidas del análisis realizado entre el 24 de enero y el 4 de febrero. Allí, además, se comprobó que la suma del faltante que se maneja en la intendencia es superior a los siete millones de pesos.

Además, se encontraron maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de una cuenta.

“Ella evidentemente se abusó del poder que tenía, se puso todo a disposición de la Justicia y quedó imputada. La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde”, remarcó Ibarguren.

Luego de que la situación se hiciera pública, Watson dio una explicación y aseguró que la plata era suya y que debido a que la ciudad afrontaba un delicado presente con la inseguridad, decidía llevarse el dinero con ella. Inclusive, su defensa cuestionó la validez de las filmaciones y presentó diversas objeciones.

La Junta de Disciplina municipal rechazó todos los descargos de la empleada y avaló la validez del procedimiento judicial.