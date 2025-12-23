QUIÉN ES EL PREPARADOR FÍSICO DE FRANCO COLAPINTO QUE APUNTA A POTENCIARLO PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA F1

Miguel Ángel Presencia Leal entrena al piloto argentino y ya trabaja con la mira puesta en la temporada 2026. (Foto: miguepresencia/Instagram)

Mientras Franco Colapinto comienza a proyectar su nueva campaña en la Fórmula 1, el trabajo fuera de la pista se vuelve tan importante como el rendimiento arriba del auto. En ese camino aparece una figura clave: Miguel Ángel Presencia Leal, el preparador físico que entrena al piloto argentino y que ya trabaja con la mira puesta en la temporada 2026.

Como dice en su perfil de Instagram, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en Entrenamiento de Alto Rendimiento y se desempeña como High-Performance Drivers Coach, un rol clave en la élite del automovilismo.

Durante la estadía de Colapinto en Alpine, fue quien se encargó de optimizar su condición física carrera tras carrera, adaptando los entrenamientos a las exigencias específicas de cada circuito del calendario de la Fórmula 1.

El posteo de Colapinto para su preparador físico. (Foto: francolapinto/Instagram)

“Vamos por el 2026″

Tras finalizar la temporada, Franco le dedicó un mensaje en redes sociales que reflejó la confianza y el vínculo que los une: “Grande Miguelet, vamos por el 2026 papá”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram, dejando en claro que el proyecto continúa.

Por su parte, Miguel Ángel Presencia Leal también compartió un mensaje luego de completar su primera temporada en la máxima categoría. “2025. Primera temporada de F1 completada. Aprendizaje constante, máxima exigencia y momentos que no se van a olvidar nunca”, escribió.

Además, destacó el crecimiento personal y profesional que le dejó la experiencia y agradeció a Colapinto por la confianza.

“Gracias, Franco Colapinto, por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme”, agregó el preparador.

Con la mira puesta en lo que viene, el mensaje fue claro: “Vamos a seguir dando el máximo. A por todo”.