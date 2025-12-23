EL CHAQUEÑO QUE LOGRÓ APARECER EN ‘EMILY EN PARIS’ SIN SER ACTOR: DE QUIÉN SE TRATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Después de una larga espera, la plataforma de Netflix estrenó la quinta y última temporada de «Emily en Paris», una producción protagonizada por Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park, entre otros.



Quien logró volverse tendencia en Argentina gracias a esta serie fue un chaqueño que, sin ser actor, apareció en una escena de «Emily en Paris». A continuación los detalles.

Se trata de Francisco Freschi, un joven de 27 oriundo de Resistencia. En diálogo con el medio de comunicación Diario Chaco, Francisco dijo que todo comenzó cuando en marzo de este año se encontraba caminando por Roma (donde trabaja) y una persona le propuso formar parte del rodaje.

«Fue loquísimo porque me hablaban en italiano, y si bien yo vivo en Roma hace un tiempo, un entendía mucho. Es más, fue raraísimo porque lo único que me generaba era desconfianza», dijo Francisco.

Según el joven chaqueño, la producción de «Emily en Paris» estaba buscando gente con un ‘perfil italiano’, y por eso lo eligieron. Sin embargo, a Francisco le llamó la atención toda la situación, porque le dijeron que era para algo confidencial.

Francisco le dejó sus datos a quien lo detuvo en la calle, y unas semanas después lo llamaron para coordinar la filmación. «Yo estaba en Barcelona trabajando y me llamaron, tuve que volver a Roma», dijo Francisco. De esta manera, sin ser actor, el joven chaqueño apareció como extra de la serie «Emily en Paris» en el episodio 2 de la temporada 5.

Además, Freschi asegura que tras esta experiencia decidió anotarse para estudiar actuación y publicidad. En cuanto al contacto con los actores de la serie, Francisco dice que todos son muy «accesibles y cercanos a los extras», y que la más simpática es quien hace de Silvie, la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu.

