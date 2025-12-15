Quién es Bruno Cabral, el goleador de River que brilló en la Messi Cup

La competencia disputada en Miami fue la plataforma de consagración internacional para Cabral. El Millonario encontró en él a su principal carta ofensiva y el joven respondió con una actuación impactante. Anotó siete goles en apenas cuatro partidos, se lució con un hat-trick frente al Inter de Milán, convirtió ante Chelsea en las semifinales y cerró el torneo con un doblete en la final frente al Atlético de Madrid, actuación que terminó de ponerlo en el centro de todas las miradas.