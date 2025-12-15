DÓNDE QUEDA EL LUJOSO HOTEL DEL CARIBE, DENUNCIADO POR INTOXICACIÓN MASIVA DE ARGENTINOS
Dos hermanas viralizaron la afección que sufrieron junto a su mamá, paciente oncológica, y muchos otros argentinos en uno de los resorts más famosos de Bayahibe.
Lo que debía ser un viaje soñado se transformó en una emergencia sanitaria, según el relato de las hermanas argentinas, Abril Ruiz Dorman y su hermana, quienes llevaron a su madre a República Dominicana, pero el viaje fue abruptamente interrumpido por una masiva intoxicación alimentaria en el hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus, ubicado en Bayahibe.
La situación es especialmente grave por el estado de salud de la madre. «Mi mamá es paciente oncológica, ella está transitando su tercer cáncer de pulmón. La verdad es que este viaje fue un regalo para ella,» relató Abril en un video de TikTok que se viralizó rápidamente.
El calvario comenzó el domingo 7 de diciembre, un día después de su llegada, cuando la madre presentó náuseas, vómitos, diarrea y fiebre alta. El mayor riesgo para la paciente oncológica fue que los síntomas gastrointestinales la obligaron a suspender su tratamiento de Afatinib, una quimioterapia oral, algo que su oncólogo había contraindicado tajantemente.
La intoxicación no se limitó a la familia Ruiz Dorman. Abril contó que ella y su hermana cayeron con «vómitos, diarrea y fiebre muy alta» al día siguiente, y que la situación era generalizada. «Empezamos a hablar con otras familias del hotel… la mitad estaban todos igual», relató
Abril destacó que el 80% de los afectados eran argentinos e incluso mencionó el caso de un menor que tuvo que ser internado de urgencia. La denuncia pública busca advertir sobre el incidente masivo y exponer las condiciones de salubridad en el hotel caribeño, y no tardó en volverse viral.
Dónde queda el hotel hotel Iberostar Hacienda Dominicus, denunciado por intoxicación masiva de argentinos
El Iberostar Selection Hacienda Dominicus es un lujoso resort 5 estrellas, all inclusive, ubicado en la ciudad de Bayahibe, en República Dominicana.
Bayahibe es un pueblo pesquero ubicado a una hora de Punta Cana, que en los últimos años se convirtió en un destino turístico por sus playas de arena blanca y su mar Caribe. Se volvió muy popular entre argentinos, debido a que además de ser un lugar paradisíaco, no es afectado por el sargazo.
En cuanto al resort, también suele ser muy elegido por argentinos, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.