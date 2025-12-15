Dónde queda el lujoso hotel del Caribe, denunciado por intoxicación masiva de argentinos

Dónde queda el hotel hotel Iberostar Hacienda Dominicus, denunciado por intoxicación masiva de argentinos

El Iberostar Selection Hacienda Dominicus es un lujoso resort 5 estrellas, all inclusive, ubicado en la ciudad de Bayahibe, en República Dominicana.

Bayahibe es un pueblo pesquero ubicado a una hora de Punta Cana, que en los últimos años se convirtió en un destino turístico por sus playas de arena blanca y su mar Caribe. Se volvió muy popular entre argentinos, debido a que además de ser un lugar paradisíaco, no es afectado por el sargazo.

En cuanto al resort, también suele ser muy elegido por argentinos, pese a su elevado valor. En el formato de all inclusive, cuenta con varios restaurantes y bares dentro del complejo, además de varias piletas, pese a estar en la línea de playa.