Quién es Alexandre de Moraes, el juez que puso tras las rejas a Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que cumplía arresto domiciliario, fue detenido por orden de la Corte Suprema por riesgo de «fuga» y para «garantizar el orden público». Su defensa había pedido la víspera que pueda cumplir su condena íntegra en arresto domiciliario.

Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre pasado, acusado de conspirar para impedir la asunción del actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tras ser derrotado en las elecciones de 2022. Además, la Fiscalía señaló que la ideación golpista contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, responsable del caso en el Tribunal Supremo, aunque el plan no se concretó ante la falta de respaldo por parte de los altos mandos militares.

Por esta razón, un grupo de agentes acudió a las 6:00 de la mañana a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente fue trasladado a dependencias policiales. La Corte aclaró después que ordenó la detención ante el riesgo de «fuga», detallando que intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos en su apoyo.

Quién es Alexandre de Moraes De Moraes, de 56 años, nació en Sao Paulo, ciudad donde hizo toda su carrera académica y profesional antes de pasar a Brasilia, la capital del país. Criado en una familia de clase media, Moraes recibió su formación en derecho en la Universidad de São Paulo, un tradicional centro de estudios de futuros políticos brasileños a donde más tarde volvería como profesor.

Luego de recibirse trabajó como fiscal, ocupó cargos públicos en São Paulo y en 2014 fue nombrado secretario de Seguridad de ese estado por el entonces gobernador Alckmin, hoy vicepresidente de Brasil.