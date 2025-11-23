QUIÉN ES ALEXANDRE DE MORAES, EL JUEZ QUE PUSO TRAS LAS REJAS A JAIR BOLSONARO
El juez brasileño Alexandre de Moraes continúa demostrando que no es fácil de intimidar.
Quién es Alexandre de Moraes
De Moraes, de 56 años, nació en Sao Paulo, ciudad donde hizo toda su carrera académica y profesional antes de pasar a Brasilia, la capital del país. Criado en una familia de clase media, Moraes recibió su formación en derecho en la Universidad de São Paulo, un tradicional centro de estudios de futuros políticos brasileños a donde más tarde volvería como profesor.
Luego de recibirse trabajó como fiscal, ocupó cargos públicos en São Paulo y en 2014 fue nombrado secretario de Seguridad de ese estado por el entonces gobernador Alckmin, hoy vicepresidente de Brasil.
Alckmin y Moraes pertenecían entonces al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha. Moraes se desafiliaría de esta fuerza antes de asumir en el Supremo, porque la Constitución brasileña prohíbe a los jueces tener actividades político-partidarias.
Su polémica entrada a la escena nacional brasileña ocurrió en 2016, cuando la presidenta izquierdista Dilma Rousseff fue destituida en un juicio político y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien designó a Moraes su ministro de Justicia.
Moraes recibió presiones incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que hay una «caza de brujas» en el proceso contra su aliado Bolsonaro.