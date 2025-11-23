DECLARÓ QUE TRANSPORTABA REPELENTES PERO ESCONDÍA PAQUETES DE MARIHUANA

Este jueves, en horas de la tarde, gendarmes de la Sección Seguridad Vial «Lapachito» del Escuadrón 14 «Las Palmas», se encontraba desplegado en un control sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el kilómetro 1.060, paraje Lapachito.

En dichas circunstancias, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que provenía desde Itauguá, República de Paraguay, y tenía como destino final la ciudad de Santiago de Chile.

Secuestro de marihuana.

Personal de la Fuerza, al solicitar la documentación y posterior requisa en el sector del semirremolque, detectó anomalías (signos de adulteración) en el precinto de seguridad.

Ante las preguntas de rigor al conductor, visiblemente en estado de nerviosismo, había manifestado trasladar cajas con repelentes en aerosol.

Secuestro de marihuana.

Inmediatamente, se hizo presente en el control el can «Olivia» junto a su guía, quien al pasar por el camión se detuvo marcando activamente en la puerta del acoplado, confirmando la posible presencia de una carga estupefaciente.

Con el conocimiento e intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, se trasladó al transporte hacia el Escuadrón 14. Trabajando en forma conjunta con personal de Aduana – Barranquera (ARCA), se hallaron 22 bultos embalados con cinta, que contenían 284 paquetes amorfos, distribuidos entre las cajas de repelentes.

Secuestro de marihuana.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó, mediante pruebas de narcotest, el resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), dando un peso de 338 kilos y 785 gramos.

El magistrado dispuso secuestrar la totalidad de la droga, como así también dos teléfonos celulares, 1.000 dólares, 2.000 pesos chilenos, 174.000 pesos argentinos y documentación de interés para la causa. A su vez, ordenó la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.