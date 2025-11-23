Dom. Nov 23rd, 2025

“NO FUE AGRADABLE”: FRANCO COLAPINTO FUE CONTUNDENTE SOBRE SU EXPERIENCIA BAJO LA LLUVIA EN EL GP DE LAS VEGAS

By Redaccion 15 minutos ago

El piloto argentino no la pasó nada bien en la clasificación de este sábado.

Este sábado se vivió una clasificación con muchísimo espectáculo en el Gran Premio de Las Vegas, donde Franco Colapinto terminó en el puesto 15°. El piloto argentino fue protagonista con una impresionante maniobra para evitar un accidente y es por eso que fue contundente con sus sensaciones en pista.

Si bien los fanáticos destacaron sus cualidades y la velocidad con la que manejó la situación, Colapinto no la pasó nada bien y se refirió a este contexto.

Franco Colapinto en medio del agua en la pista del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. (Foto: AlpineF1Team/IG)
“Probablemente fueron las peores (condiciones). No fue agradable manejar hoy y creo que en general fue un día difícil para todos. Tenemos que intentar concentrarnos en mañana en seco, ojalá esté seco y podamos competir cerca de los puntos”, aseguró en diálogo con Motorsport.

Y agregó: “No fue agradable manejar, había que ir con la punta de los dedos y deslizando, y se sentía como hielo. No fue divertido y ojalá no tengamos que manejar así de nuevo”.

Más allá de la lluvia y el agua acumulada en la pista, Colapinto apuntó a un tema importante desde la visual en la pista: “Es simplemente que las líneas blancas son muy complicadas y no las vemos porque tampoco son líneas continuas. De repente las encontrás y de repente no, es superdifícil. La pintura no era para mojado, la pintura era para seco y es un desierto, no debería estar lloviendo, así que es bastante extraño lo que pasó”.

Al mismo tiempo, apuntó a un tema que complicó a muchos pilotos como fue la temperatura de la pista: “Fue bastante mala al inicio. Creo que igual no había tanta agua en la pista, es solo que estaba tan resbaladiza y fría. Había agua, pero no era lo peor. Brasil el año pasado tenía el triple de agua que acá y estábamos con intermedios. Es solo que no podés llevar los neumáticos a temperatura”.

Esta situación fue la que marcó Lewis Hamilton, que terminó 20° en la clasificación y en comunicación con su equipo afirmó que no pudo hacer que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada.

 

