EN LA ARGENTINA, UN ADOLESCENTE SE SUICIDA CADA 24 HORAS: LAS CAUSAS Y CÓMO ADVERTIR SITUACIONES DE RIESGO

En la Argentina hay un suicidio adolescente por día. El dato es estremecedor e impacta por donde se lo mire: por la decisión en sí, porque las víctimas tienen menos de 19 años, porque es una tendencia que crece y porque el sistema parece no contenerlos.

El relevamiento surge de un informe realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, que revela otros números impactantes: por cada suicidio consumado existen entre 10 y 20 intentos previos.

La mirada no solo está puesta en aquellos que tomaron la determinación de quitarse la vida, sino en quienes padecen situaciones que pueden llevar a tendencias suicidas.

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires registró 569 internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida.

“Son números que impactan, pero que no cuentan la realidad completa. Detrás hay mucha estigmatización y muchas muertes no están identificadas como suicidios”, advierte Alberto Fernández Mateos, miembro de la ONG Hablemos de Suicidio.

TN habló con psicólogos, sociólogos, miembros de ONG’s que trabajan la temática y familiares de víctimas que sintieron el dolor en primera persona.

Las causas detrás del incremento de las cifras

Está claro que se trata de una tendencia creciente en todo el mundo, y la Argentina no está exenta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se consolidó como la tercera causa de muerte en jóvenes y adolescentes.

En el país, entre abril de 2023 y el mismo mes de 2025, se notificaron al menos 15.807 intentos de suicidios, lo que da un promedio de 22 episodios por día. El 30% de esos llamados son de adolescentes que tienen entre 15 y 29 años.

En diálogo con este medio, la psicóloga Micaela Zappino reconoció que “se nota una tendencia creciente en los cuadros de angustia, ansiedad y desesperanza en adolescentes”.

Los especialistas explican que se trata de un fenómeno multicausal al que el contexto social no favorece. “El sufrimiento psíquico, la falta de redes de contención, el exceso de redes sociales, el bullying, la violencia, las crisis familiares y la sensación de vacío e incomprensión son algunas causas”, señaló.

(Imagen: TN Videolab)

La lista de motivos es mucho más extensa y, al hilar fino, se encuentran causas mucho más concretas como el aislamiento, la falta de proyectos vitales, los conflictos familiares o escolares y las experiencias de rechazo. Todo eso en un contexto donde hay una fuerte dificultad para pedir ayuda.

La psicoanalista remarcó que los adolescentes “están muy expuestos” y que cuentan con “pocas herramientas para tramitar lo que sienten”. En ese sentido, cargó responsabilidad sobre los adultos: “No hay quien los escuche sin juzgar”.

“Se observa un incremento en la autoexigencia, el perfeccionismo y la comparación constante con los demás, algo que las redes sociales intensifican”, agregó Zappino.

En términos contextuales, la situación socioeconómica del país no ayuda: “La falta de perspectivas, la precarización económica, la soledad y la incertidumbre sobre el futuro impactan muchísimo. Vivimos en una época donde se exige ´estar bien´ todo el tiempo, y eso deja poco espacio para el malestar, que también forma parte de la vida», explicó la psicóloga.

El sociólogo Carlos de Angelis planteó una perspectiva completamente diferente y adjudicó este fenómeno a que “se modificó por completo la forma tradicional que teníamos de organizar la vida humana en etapas”.

“Los adolescentes acceden a la misma información y no tienen capacidad de procesarla. En algunos casos no pueden manejarlo, es abrumador. Y no hay mecanismos institucionales para dar esa organización”, señaló.

El también profesor de Sociología de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hizo hincapié en el acceso a la información como uno de los grandes problemas: “Hoy pueden buscar cómo suicidarse. Los controles parentales no funcionan o los padres no los activan”.

Por eso, De Angelis propone “desacralizar esa información” y hablar sobre el tema: “La cuestión pasa por darles herramientas a los más chicos, porque el celular lo van a tener en la mano igual”.

En ese contexto, el sociólogo desentrañó el concepto de soledad digital: “Estás en tu habitación, no dormís, estás conectado todo el tiempo bajo toda la presión de las redes, pero estás solo. Es gente sin conexión con otro cuerpo, que pueden ser las familias, la madre o los amigos».

“La persona deja de hablar, de vincularse con otras personas, empieza a faltar al colegio, a presionar. Hay síntomas que se pueden observar en la escuela. Lo importante es que la escuela y las familias estén atentas a esto”, agregó.

Lo cierto es que los números son contundentes: la Sociedad Argentina de Pediatría señaló que el suicidio representa alrededor del 33% de las muertes por causas externas en adolescentes de 15 a 19 años.

Se debe trabajar en conjunto entre el psicólogo, el psiquiatra, la familia y el colegio para construir un espacio donde el adolescente pueda hablar de su dolor sin miedo ni culpa. (Foto: Adobe Stock)

Cómo advertir situaciones de riesgo

El Ministerio de Salud de la Nación reveló que por cada suicidio consumado hay entre 20 y 30 intentos previos. Por eso, se vuelve fundamental advertir estos intentos.

La psicóloga Micaela Zappino enumeró algunos de los signos o síntomas que pueden presentar los adolescentes:

Aislamiento.

Cambios de ánimo bruscos o cambios de conducta.

Insomnio.

Pérdida de interés por lo que antes gustaba.

Frases desesperanzadas.

Irritabilidad constante.

Descuido personal.

Comentarios sobre la muerte y las ganas de desaparecer.

“Lo importante es no minimizar esos dichos ni interpretarlos como llamados de atención, sino como pedidos de ayuda. Lo primero es evaluar el nivel de riesgo, establecer un plan de acompañamiento y reforzar los lazos de cuidado”, explicó Zappino.

A partir de esa advertencia, según la especialista, se debe trabajar en conjunto entre el psicólogo, el psiquiatra, la familia y el colegio. “Lo central es construir con el adolescente un espacio donde pueda hablar de su dolor sin miedo ni culpa y que se sienta acompañado en todos los espacios”, agregó.

El rol de las familias

El trabajo que hacen los familiares con las víctimas es tan fundamental como delicado. Los especialistas remarcan que no deben retar o exigir a los adolescentes, sino acompañarlos en el proceso y consultar ante cualquier señal de alarma.

“Las familias pueden acompañar regulando los tiempos frente a las pantallas, conversando sobre lo que ven e interesándose por lo que sienten. No se trata de prohibir, sino de enseñar a diferenciar lo real de lo virtual y ofrecer espacios de diálogo donde el adolescente se sienta comprendido”, señaló Zappino.

El psicólogo Miguel Espeche le planteó a TN la importancia de las terapias familiares para trabajar en este tipo de casos. “Es importante que no lo vean como un bicho raro y que trabajen en promover el deseo de vivir más que en evitar el deseo de morir”, explicó.

Otro de los interrogantes que angustia a las familias es saber cuándo el adolescente comienza a presentar signos de recuperación y en qué momento pueden quedarse tranquilos.

Micaela Zappino explicó que “un adolescente puede mejorar mucho, pero eso no significa que el tema quede cerrado de un día para otro” y que “la familia puede quedarse más tranquila cuando el joven logre construir otros modos de expresar su sufrimiento y de pedir ayuda”.

“Se pueden empezar a quedar tranquilos cuando en el adolescente vuelve a aparecer la esperanza, la motivación y la constancia en su rutina”, remarcó Zappino.

El relato en primera persona

Era sábado a la mañana, Laura Sánchez y su hija Ema Bondaruk, de 15 años, habían discutido porque la adolescente había llevado a la casa a un compañero sin avisarle. Dos días antes, ese chico había viralizado un video íntimo sin su consentimiento. Laura salió a hacer las compras y cuando regresó una hora después, su hija se había quitado la vida.

Ema se había cambiado de colegio hacía menos de seis meses. A principio de año, su familia decidió que pasara del colegio Sendas Verdes de Ministro Rivadavia -al que iba su novio- al colegio Mariano Moreno de Longchamps, la localidad bonaerense en la que siempre vivieron. Según contó su mamá a TN, se adaptó rápido y hasta se hizo nuevas amigas.

Ema Bondaruk iba al colegio Mariano Moreno de la localidad bonaerense de Longchamps. (Foto: gentileza Laura Sánchez/Facebook-Mariano Moreno).

El jueves por la tarde Ema llegó a su casa con un compañero de colegio de 14 años. Estuvieron juntos y el chico grabó un video que unos minutos después le envió a un amigo. A las pocas horas las imágenes se habían difundido por todo el colegio.

“Yo me enteré el viernes al mediodía, me llamaron del colegio para avisarme. A la mañana se fue bien al colegio, estaba contenta porque le iban a sacar la foto grupal y después pasó lo del video, que lo habría difundido un amigo del chico”, contó su mamá.

Laura aseguró que el video fue difundido sin el aval de la adolescente de 15 años: “El video salió a la luz sin el consentimiento de ella”. Contó que su hija trató de evitar el tema, aunque la vio “muy afectada”: “Siguieron difundiéndolo. Ella pidió que pararan. Yo pude entrar a su Instagram y nadie paró”.

Ema regresó a su casa durante la tarde de ese viernes, luego de atravesar toda una jornada en el colegio cuando todos sus compañeros tenían un video íntimo suyo. Apenas cruzaron palabras sobre el tema en la familia.

“Estaba abatida, tenía una vergüenza terrible. Me dijo que el chico había viralizado el video y que su exnovio se había enterado. Estaba muy preocupada porque estaban distanciados. El problema en todo esto fue la viralización del video”, dijo la mamá de la víctima, quien esperó al sábado para charlar sobre el tema.

Laura relató a este medio que no retó a su hija por el video: “Le pregunté por qué había entrado alguien a casa sin permiso. Era alguien que no conocíamos”.

Ema Bondaruk tenía 15 años. Su mamá la describe como una persona alegre, cariñosa y combativa, soñaba con estudiar Psicología y ya planeaba su fiesta de cumpleaños. (Foto: gentileza Laura Sánchez)

Allí, esgrimió una frase que todavía le retumba en su cabeza: “Mirá si te mata, si te deja muerta y se va, y nosotros no sabemos ni quién es”. “Ay, mami, no entendés porque tu adolescencia fue distinta”, fue la respuesta de Ema.

“Yo le pregunté por qué se filmó y no me terminó de decir. Me dijo ´no me filmé´, pero yo perdí el hilo y no recuerdo si dijo que fue con su consentimiento o sin”, explicó la madre sobre el cierre de esa conversación.

Laura salió a comprar a las 12.30 de ese sábado, minutos después de la charla con Ema. Su hija le abrió la puerta a la empleada de limpieza media hora después y a las 13, cuando ella llegó, la encontró muerta. “Fue un arrebato, algo que no pudo sostener”, sentenció.

Las semanas que siguieron, esa madre no se levantaba de la cama, lloraba todo el día, pasaba quizá días sin bañarse. Cuando lograba salir caminaba kilómetros y kilómetros sin parar. Sin freno y sin parar de llorar. “La policía me detenía para preguntarme si me pasaba algo”, recuerda de aquellos tiempos.

“Un clic la mató”, resume Laura al recordar cómo un video íntimo viralizado sin consentimiento desencadenó la tragedia. (Foto: gentileza Laura Sánchez)

De a poco, comenzó a salir de la cama y a visibilizar lo que había ocurrido con su hija, alertando a otros padres para que no pasen por lo mismo. En esa cruzada, recibió la visita de la activista mexicana Olimpia Coral Melo en octubre de este año. Olimpia había sufrido la viralización de un video íntimo cuando tenía 18 años y tuvo tres intentos de suicidio. Ahora logró que muchos países tengan una ley con su nombre, la Ley Olimpia.

En la Argentina, se trata de la Ley 27.736, sancionada en octubre del 2023, que tiene como objetivo proteger los derechos digitales, así como el acceso, la permanencia y el desenvolvimiento en el espacio digital. Incorpora el respeto de la dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales. Además, reconoce la existencia de la violencia digital y contempla una serie de medidas de protección que puede dictar la justicia, entre ellas, la de ordenar a las plataformas digitales que quiten los contenidos que generen violencia.

“Es tremendo lo que pasa con las adolescencias y los entornos digitales. Vos podés hablar en tu casa, pero tu hijo es interpelado por un montón de cosas y muchas cosas suceden en la escuela. Por eso hay que educar a la sociedad toda y a la comunidad educativa”, señaló Laura.

La presión de las redes sociales

Las redes sociales se volvieron uno de los temas más delicados para los adolescentes en los últimos años. Casos como el de Ema se hacen cada vez más frecuentes en los más chicos.

El sociólogo Carlos de Angelis remarcó el brutal impacto que tiene el ciberbullying en los adolescentes: “Antes el bullying quedaba en el colegio. Hoy el acosador puede llevar esta situación al plano simbólico, que es la información que circula en todos lados”.

“Esto pasa mucho en pueblos chicos, donde la información pasa de boca en boca y todos se conocen con todos. ¿Se puede evitar? Sí, pero requiere herramientas que no sé si los padres están dispuestos a asumir”, planteó el también Director del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El otro aspecto de las redes que impacta en los adolescentes es el social, el que no está vinculado con el ciberacoso, pero que genera mucha presión en los chicos.

La psicóloga Micaela Zappino así lo explica: “Generan presión estética, comparaciones, exposición y, a veces, discursos violentos o crueles. El exceso de estímulos y la búsqueda de validación permanente afectan la salud mental”.

Miguel Espeche lo analizó en el mismo sentido: “El mercado utiliza a los chicos sin pudor. Vende mundos ideales y vende productos para evitar el bajón que los chicos tienen al no acceder a esos mundos. Generan el problema y venden la solución”.

“Las redes sociales son una generación permanente de grandes mundos idealizados que luego no tienen nada que ver con la vida cotidiana de los chicos. Una vida cotidiana que no siempre es muy negativa, pero que comparada con esa vida del Olimpo, que suponen que existe en algún lugar y que ellos se lo están perdiendo, tiende a generar una sensación de desazón”, analizó Espeche.

El caso Zárate-Campana: ocho suicidios en dos meses

La zona de Zárate y Campana es uno de los lugares más frágiles si de suicidios se habla. La cifra es contundente, pero los números que esconde son aun más impactantes.

Siete de los ocho suicidios que hubo en los últimos dos meses fueron en la vía pública. Y cinco de ellos fueron en el puente Zárate-Brazo Largo.

La ONG Tu Esperanza pegó carteles preventivos en el Puente Zárate-Brazo Largo. (Foto: TN).

Las cifras de los que no tomaron la drástica decisión también duelen: solo en octubre se atendieron a 63 personas por intentos de suicidios, el triple del promedio nacional. De esa cifra, el 66% son mujeres y el 34% restante son hombres.

La situación es tan delicada que el municipio de Zárate firmó un convenio con la Cámara Pastoral para abordar el tema. También mantiene un vínculo con la ONG Tu Esperanza, que hace un trabajo territorial en la zona y colocó cámaras de vigilancia que la ONG monitoreará las 24 horas.

“Hay un contagio que se lleva para el lado negativo. No se hace una prevención antes. Mucha gente lo hace de manera inconsciente, pensando que si otra persona tomó la decisión de quitarse la vida se va a poder aliviar», explicó María de los Ángeles González, miembro de la organización que recibió los 63 llamados en octubre.

La mujer detalló que el primer llamado es del Centro de Operaciones de Zárate, del personal que está en la vía publica. En paralelo, se comunica con el Servicio de Emergencias local.

“Hay un celular que está 24/7 prendido. Llaman y salimos, como los bomberos. Cuando llegamos al lugar, hacemos la escucha y la contención mientras la persona quiera, sino nos quedamos al costado”, detalló. Una vez que logran convencer a la persona, lo trasladan al hospital público más cercano.

La organización realiza actividades constantemente en el Puente Zárate Brazo Largo. (Foto: TN).

María contó que pueden llegar a tener tres o cuatro llamados por día y que la situación es tan delicada que dividieron el área en dos primeros aspectos: atención al suicida y escucha y contención.

Tras esa primera atención, hacen una derivación puntual de cada caso: “Tenemos donde derivar adicciones, si es suicidio o si es violencia doméstica. Articulamos la red de manera conjunta”.

La ONG Tu Esperanza trabaja hace más de una década y desde entonces tuvo todo tipo de casos: “Hemos recibido desde hombres que se quedaron sin trabajo y no saben cómo mantener a su familia hasta nenes que no tienen la atención del papá y vienen con el autoflagelo”.

María de los Ángeles enumeró los motivos que padecen las víctimas: “Depresión, angustia, ataques de pánico, estrés, soledad. En los adolescentes es bullying y soledad, no encuentran acompañamiento”.

Con respecto al trabajo de los colegios sobre los adolescentes, opinó: “Excede la demanda y todo no se puede. Las directoras nos dicen que tienen gabinete, psicología y no dan abasto. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, recién ahora estamos trabajando en comunidad con el municipio y el COZ”.

Las familias también son cruciales en estos casos. “Acompañamos siempre y cuando lo requieran, estamos siempre a disposición. Muchas veces hay poco tiempo para duelar porque ni siquiera el ritmo de vida le permite hacer un parate de descargar y llorar”.

¿Dónde pedir ayuda?

Si tenés dudas o necesitás ayuda, no dudes en contactarte con:

El Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Hospital Bonaparte. Teléfono: 0800-999-0091.

El Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Avenida 9 de julio 1925, Piso 10. Oficina 1001. CABA. Teléfono (011)-43799162 http://www.msal.gov.ar/saludmental.

La Asociación Argentina de Salud Mental. Guardia Vieja 3732 1° A. CABA. Teléfono (011) 2000-6824| 4978-7601. Celular (5411)15301309291| administración@aasm.org.ar

El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) Buenos Aires. Línea gratuita 135 o (011) 5275-1135 o 0800-345-1435.

