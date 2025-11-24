LA MODA CHAQUEÑA DESLUMBRÓ EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE IMPENETRABLE MODA DE AUTOR 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La segunda edición de Impenetrable Moda de Autor brilló en la plaza San Martín ✨, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados en Castelli. Esta celebración de la moda chaqueña no solo deslumbró por su cantidad, sino también por la calidad de las propuestas presentadas. Más de 70 modelos 🌟, entre nuevos talentos y figuras de trayectoria, desfilaron por la pasarela mostrando la creatividad y el talento de diseñadores locales 👠🎨.

El desfile destacó por la fusión de materiales autóctonos y artesanales 🌿, con prendas confeccionadas en algodón y chaguar 🧵, que pusieron de manifiesto la riqueza cultural y artística de la región. Diseños únicos, cuidados al detalle, que demostraron cómo la moda puede ser una expresión auténtica ligada a las raíces del lugar 💚.

El evento, ya un clásico en el calendario cultural de Castelli 📅, contó con el apoyo del municipio. Estuvieron presentes el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, y las concejales Cinthya Frías y Clelia Obregón. También acompañaron el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez y el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz 🤝✨.

Este desfile no solo fue una pasarela de moda, sino también un espacio para reivindicar tradiciones y talento local, fortaleciendo la identidad chaqueña y generando nuevas oportunidades para diseñadores emergentes 🌱💫.

Sin dudas, Impenetrable Moda de Autor se ha convertido en una cita obligada para los amantes de la moda y la cultura regional 👗🌾, y promete seguir creciendo en las próximas ediciones.

