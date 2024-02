QUEDA SIN EFECTO LA CAUTELAR QUE SUSPENDE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS

Lo decidió el juez federal de La Plata, Alberto Recondo.

La Justicia Federal de La Plata dejó sin efecto la cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras que estableció el DNU y que fue presentada por ex combatientes de Malvinas. La decisión fue del juez federal de La Plata, Alberto Recondo, quien consideró que los ex combatientes no tenían legitimación para pedir una suspensión.

El juez expresó: «De la lectura del mencionado instrumento y de las atribuciones que de él emergen, se desprenden los valiosos fines que persigue la actora hacia la comunidad de la ciudad de La Plata, manteniendo la memoria activa del conflicto bélico llevado a cabo en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, honrando a los héroes caídos en defensa de la República Argentina«.

«Sin embargo, todo ello no resulta suficiente para tener por configurada, a los fines de este proceso, la legitimación procesal de la actora para promover la presente demanda. Me veo obligado a señalar que no surge que el Centro actor se encuentre facultado para actuar en juicio en representación de la comunidad toda; tampoco ello surge de las atribuciones otorgadas a la Comisión Directiva, Presidente y Vicepresidente del mismo», señaló Recondo.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, suspendió la derogación de la Ley de Tierras, tras hacer lugar, en feria, a un pedido hecho por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), a través de su presidente Rodolfo Carrizo, quien promovió una acción de amparo contra el gobierno nacional para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y de todo acto jurídico realizado desde la fecha de su entrada en vigencia.