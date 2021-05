¿QUÉ PASA SI RIVER SE QUEDA CON SEIS?

River arrancará con diez futbolistas ante Independiente Santa Fe pero el partido se interrumpirá si hay cuatro lesionados o expulsados.



River en el partido ante Independiente Santa Fe en Asunción.

River ya sabe, por la respuesta que le dio la Conmebol, que no podrá utilizar un arquero genuino en el partido de este miércoles, a las 21.00, ante Independiente Santa Fe en el Monumental. El puesto será para Casco, Maidana o Lecanda, futbolistas de campo, sin experiencia profesional. Esa no será la única desventaja: el equipo arrancará con diez jugadores porque no hay más disponibles por los 20 casos de Covid-19 y lesiones, como las de Enzo Pérez y Pinola.

El reglamento de la FIFA indica que un equipo debe jugar mientras tenga un mínimo de siete futbolistas en la cancha. Si quedaran seis, el árbitro en esa situación tiene la obligación de suspender el partido, sin importar el minuto de juego.

Para que se dé esa situación en River, deberían producirse cuatro bajas entre lesiones o expulsiones. En ese caso, el reglamento indica que el equipo que no puede continuar, se le dará el partido perdido por 3 a 0.







¿Puede convenirle a River no seguir el partido? Si ya está perdiendo por esa amplitud, es mejor para evitar una goleada con mayor cantidad de goles que lo deje peor parado en la diferencia.

Una situación así ya ocurrió este año en Colombia: Rionegro Aguilas Doradas, por Covid-19 y lesiones, arrancó con siete futbolistas ante Boyacá Chicó. Cuando su rival se puso 3 a 0, a los 33 minutos del segundo tiempo hubo una lesión de un futbolista del equipo que comenzó disminuido y el referí lo dio por terminado. Así, se evitó una goleada por mayor diferencia.

Aunque el equipo colombiano, a diferencia de lo que le pasará a River este miércoles, tuvo un arquero disponible.

