Qué jugadores pasaron el corte de la lista de Scaloni en la Selección Argentina y quiénes no

Los que quedaron afuera

Entre las bajas más resonantes está la de Facundo Medina, que había sido titular en el último duelo ante Colombia pero perdió terreno ante la competencia interna en la zaga. Su ausencia es llamativa ya que Lisandro Martínez aún no está en plenitud física. También se destaca la ausencia de Ángel Correa, quien dejó el Atlético de Madrid y brilla en Tigres de México con 6 goles en 8 partidos, pero que no fue considerado en esta oportunidad.

Otros jugadores que no pasaron el corte:

Enzo Fernández , suspendido.

, suspendido. Paulo Dybala , sin la continuidad necesaria tras varias lesiones.

, sin la continuidad necesaria tras varias lesiones. Nicolás Domínguez , lesionado en los meniscos.

, lesionado en los meniscos. Valentín Barco , de gran nivel en el Racing de Estrasburgo, pero sin lugar en el puesto.

, de gran nivel en el Racing de Estrasburgo, pero sin lugar en el puesto. Valentín Castellanos y Santiago Castro , superados por López en el ataque.

y , superados por López en el ataque. Kevin Lomónaco , en baja forma y con el regreso de Otamendi.

, en baja forma y con el regreso de Otamendi. Mariano Troilo , que aún no logra afianzarse tras su salto al Parma.

, que aún no logra afianzarse tras su salto al Parma. Matías Soulé , por cuestiones futbolísticas.

, por cuestiones futbolísticas. Alejandro Garnacho, que busca continuidad tras su pase al Chelsea.

El entrenador mantiene su idea de renovar el plantel con jóvenes en gran nivel, combinándolos con la experiencia de los campeones del mundo. La doble fecha ante Venezuela y Ecuador será clave no solo para asegurar el liderazgo en la tabla, sino también para probar variantes de cara a lo que viene.