CASTELLI CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL ÁRBOL CON LA PLANTACIÓN DEL EJEMPLAR NÚMERO 30.000 EN MEMORIA DE ENZO FERRARI

En el marco del Día Internacional del Árbol , la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Juan José Castelli llevó adelante una significativa jornada en la plaza central. Más de 500 plantines de distintas especies fueron entregados a los vecinos, quienes los recibieron a cambio de botellas plásticas descartables , fomentando así la cultura del reciclaje y el cuidado ambiental .

El acto central estuvo encabezado por el intendente Pío Sander , quien junto a autoridades locales y vecinos participó de la plantación de un lapacho , que simbolizó el árbol número 30.000 en la ciudad. Un hecho histórico que posiciona a Castelli como una ciudad verde, comprometida con la forestación y la preservación de los espacios públicos .

El coordinador del área, Daniel Nuske , subrayó la importancia de contar con una ciudad arbolada y los múltiples beneficios que ello aporta tanto a la salud como al medio ambiente , además de destacar la gran participación comunitaria y la importante cantidad de plásticos recolectados .

Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo al exsecretario de Ambiente, Enzo Ferrari , impulsor de numerosas acciones en favor de la forestación. Reconocido por registrar cada ejemplar plantado , Ferrari dejó un legado invaluable que hoy se refleja en los más de 30.000 árboles que embellecen Castelli .

“En memoria de Enzo, plantar este lapacho es un homenaje a su incansable trabajo y compromiso. Castelli luce como una ciudad verde gracias a su gestión”, expresó el intendente Sander, palabras que fueron coronadas con un fuerte aplauso en reconocimiento a su figura.

Participaron del acto la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach ; el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes ; los concejales Adrián Bordón y Cinthya Frías ; secretarios de distintas áreas municipales y el equipo de la Secretaría de Ambiente

