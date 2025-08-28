PRIME VIDEO ANUNCIÓ QUIÉNES ESTARÁN EN LA TEMPORADA 2 DE «LOL: ARGENTINA» CON SUSANA GIMÉNEZ

Foto: (Prime Video)

Prime Video ha anunciado la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la hilarante competencia de comedia que promete más risas que nunca repleta de comediantes de alto nivel. La diva argentina Susana Giménez regresa como conductora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato en esta nueva entrega que ya tiene fecha de estreno. La serie, que contará con seis episodios, se estrenará exclusivamente en la plataforma en más de 240 países y territorios, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre y los últimos tres el 19 de septiembre.

Tras el éxito de su primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina mantiene su formato único: un grupo de diez comediantes se encierran durante seis horas con una sola regla: el último en reír, gana. Para lograrlo, los participantes utilizan una variedad de estilos humorísticos, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física. Pero, a diferencia de la primera edición, habrá nuevos integrantes.

La nueva temporada trae un grupo de comediantes de distintas generaciones y estilos. Entre los participantes se encuentran figuras consagradas como Pachu Peña y Pablo Granados, reconocidos por su trabajo en Videomatch, así como Nazareno Mottola y Fabio Alberti. También se suman talentos más recientes como Juli Savioli, Dani La Chepi, Alex Pelao, Marina Bellati, Martín Rechimuzzi y Lucas Upstein.