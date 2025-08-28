ATAQUE MASIVO DE RUSIA A KIEV DEJA AL MENOS 18 MUERTOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ataque incluyó más de 600 drones y misiles. También resultó dañado el edificio del British Council y hubo cuatro menores entre las víctimas.
Los ataques llegaron en oleadas durante la noche y la madrugada, provocando incendios, destrozos en viviendas y la destrucción de decenas de vehículos. El diario The Kyiv Independent reportó que prácticamente todas las regiones del país activaron la alarma aérea ante el lanzamiento de misiles hipersónicos y drones que fueron disparados desde distintos puntos del territorio ruso.
Otro de los objetivos alcanzados fue un sector ferroviario de la estación de Kiev destinado al estacionamiento de trenes fuera de servicio. Allí, un convoy Intercity+ vacío quedó totalmente destruido.