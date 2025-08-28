DETUVIERON A DOS SUJETOS QUE INGRESARON A UNA CASA A ROBAR Y HABRIAN ABUSADO DE UNA MUJER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ilícito se registró esta madrugada en Villa Don Enrique. La victima de 52 años, indico que los individuos se llevaron un celular y que uno de ellos, la ataco sexualmente.

Personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana junto a agentes de la Supervisión de Zona II, investigaron rápidamente los hechos y lograron dar con las dos personas involucradas.

A eso de las 3 de la madrugada, una mujer de 52 años con domicilio en el barrio Villa Don Enrique, fue a la Comisaría Cuarta Metropolitana a radicar una denuncia y a solicitar contención por una situación de “Supuesto Abuso Sexual”.

De inmediato, el personal brindo la ayuda e inicio los protocolos para este caso, además de tomar la denuncia en la cual, la victima comento que ingresaron a su casa, dos sujetos, uno de ellos, solicitaba dinero y no conforme con obtenerlo, se quedó con el celular de la mujer y abuso de ella, para luego retirarse.

Tras ello, la damnificada fue llevada al Hospital Perrando para su atención inmediata y a solicitud de la Fiscalía en turno se incauten las prendas de vestir que en ese momento tenía puestas.

Cerca del mediodía, los agentes motorizados de la Supervisión de Zona Metropolitana II en conjunto con el personal de la comisaria, tras investigaciones y declaraciones de testigos, detuvieron a dos sujetos, ambos de 26 años, que viven en situación de calle y uno de ellos poseía el teléfono celular de la víctima.

Por orden de la magistratura en turno, se procedió al secuestro de las ropas que ambos vestían y que sean alojados en la unidad jurisdiccional bajo la causa “Supuesto Abuso Sexual y Robo en Concurso Real en Calidad de Coautor”.-

