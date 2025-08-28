COLONIA BARANDA RESCATAN A UN TUCÁN EN EL ASILO DE ANCIANOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue trasladado al Departamento Ambiental en la ciudad de Resistencia para su respectivo cuidado y protección.

Este miércoles, alrededor de las 18 hs, personal de la Sección Rural intervino en el rescate de un animal silvestre, luego de recibir un llamado telefónico de ciudadano de 51 años, quien informó sobre la presencia de un tucán en el asilo de ancianos.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la captura del ave y la pusieron bajo resguardo. Tras consultar con la Dirección de Fauna, se dispuso que personal de la Brigada Operativa Ambiental se hiciera cargo del animal.

La policía del chaco te recuerda que debemos respetar y proteger la fauna silvestre, además reafirma su compromiso con actuar siempre para preservar la vida de los animales y garantizar la seguridad de todos.

Relacionado