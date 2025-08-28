FONTANA ALLANAMIENTOS POSITIVOS DEJAN DETENIDOS, SECUESTRO DE ARMAS, DROGAS Y DINERO EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los operativos se llevaron a cabo por disposición de las fiscalías y juzgados intervinientes, en el marco de causas por robo en grado de tentativa, robo a mano armada e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Esta mañana, alrededor de las 8, efectivos de la Comisaría Tercera, llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes barrios de la localidad de Fontana.

En el primer allanamiento, detuvieron a dos hombres de 38 y 25 años por diferentes causas judiciales, además secuestraron cartuchos de diferentes calibres y armas.

En el segundo operativo, secuestraron más de 57 envoltorios de cocaína, 46 envoltorios de cannabis y otras sustancias, tres balanzas digitales y la suma de 394,450 pesos en efectivo y por último aprendieron a un hombre de 29 años.

Por último, aprendieron a un hombre por Supuesta Infracción al Artículo 60 del Código de Faltas de la Provincia del Chaco.

