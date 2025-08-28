QUITILIPI AGENTES DETUVIERON A VENDEDOR AMBULANTE CON PEDIDO DE DETENCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue en un control de prevención en el barrio Boca. Uno de los dos demorados era buscado por la Justicia desde hace varios años.

Este mediodía, en un operativo de rutina, personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de la localidad demoraron a dos hombres que estaban vendiendo bolsitas de ajo en la vía pública, en la esquina de Jujuy y Corrientes, en el barrio Boca de Quitilipi.

Según informaron a los agentes, los dos son oriundos de Sáenz Peña y estaban recorriendo la zona con fines comerciales. Pero al momento de identificarlos, y al pasar sus datos por el Sistema de Gestión Biométrico de la Policía del Chaco, se descubrió que uno de ellos tenía dos pedidos de captura activos.

Las causas son del 2015 y 2018, una por lesiones leves y otra bajo actuaciones judiciales pendientes, ambas con intervención de la Justicia penal de Sáenz Peña.

Los dos fueron trasladados a la Comisaría local y, además del procedimiento por los antecedentes del hombre de 33 años, se iniciaron actuaciones contravencionales por supuesta infracción al Código de Faltas de la provincia Ley N°850-J, ya que no contaban con permiso para la venta ambulante.

