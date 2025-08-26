PUERTO VILELAS: APREHENDIERON A UN JOVEN POR ATACAR CON UNA GOMERA AL PERRO DE SU VECINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría de Puerto Vilelas intervinieron anoche en un hecho de crueldad animal en el paraje Cinco Bocas.

La situación ocurrió cerca de las 23, cuando una ciudadana de 47 años, denuncio que que su vecino, un joven de 20 años, le habría arrojado con una gomera un elemento contundente al animal, impactando en su ojo derecho y provocándole sangrado inmediato. La mujer agregó que no es la primera vez que el joven agrede a los perros de la zona.

Ante esta situación y con intervención del Equipo Fiscal Rural, dispuso la aprehensión del joven. Inmediatamente acudieron a la zona y procedieron a su detención.

Asimismo, se dio participación al Departamento Canes, a fin de que un médico veterinario examine al can lesionado para determinar el alcance de la herida.

El caso fue caratulado como “Supuesto Infracción a la Ley N° 14.346 de Crueldad Animal”.

Relacionado