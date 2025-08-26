DEPARTAMENTO RURAL VILLA ÁNGELA- OPERATIVOS RURALES: SECUESTRAN ARMAS, EQUIPOS DE CAZA Y ANIMALES SUELTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo culminó con resultados positivos, reforzando la seguridad y prevención en zonas rurales de Villa Ángela y Du Graty.

La División de Operaciones Rurales culminó un operativo de prevención, con el objetivo de combatir el abigeato, la caza furtiva y las infracciones a leyes rurales.

A las 03:45, en Colonia La Avanzada jurisdicción de Coronel Du Graty, efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota gris en la que circulaban dos sujetos de 27 y 20 años. Tras ser identificados, hallaron en el vehículo, un rifle de aire comprimido calibre 5.5 mm marca Fox con 12 balines, tres linternas recargables, un cuchillo tipo puñal con vaina de cuero.

Los ocupantes no poseían licencia habilitante de caza, por lo que fueron notificados de infracción a la Ley de Caza N°1429-R, interviniendo la Dirección de Fauna de Resistencia.

Luego en tras patrullajes por jurisdicción de Villa Ángela, cerca de las 05:00, el personal rural procedió al secuestro de dos equinos en la vía pública, en el marco de la Ley N°2765-J de Animales Sueltos, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Relacionado