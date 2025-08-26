MACRO-CENTRO RESISTENCIA: FRUSTRARON EL ROBO DE UNA MOTO Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió por la calle León Zorrilla al 700. Tenían barra de metal y un tornillo pasante tipo ganzúa.



En un patrullaje preventivo, personal de la División Patrulla Preventiva logró la aprehensión de dos sujetos que intentaban sustraer una motocicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 00:45 sobre la calle León Zorrilla al 700, cuando los agentes observaron a dos hombres manipulando el manubrio de una moto Corven Energy estacionada frente a un domicilio.

Rapidamente lo interceptaron y procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 19 y un hombre de 34 años. En su poder tenían una barra de metal y un tornillo pasante tipo ganzúa, elementos utilizados para violentar las medidas de seguridad. Además, se les secuestró una motocicleta Honda Wave, con la que se movilizaban.

El damnificado de 25 años, propietario del rodado atacado, fue invitado a radicar la denuncia correspondiente.

Los aprehendidos y los elementos incautados fueron remitidos a la Comisaría Octava de Resistencia, con intervención de la Fiscalía en turno.

